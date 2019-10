HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Relx nach Zahlen von 1950 auf 1930 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Umsatzwachstum des Medienkonzerns aus eigener Kraft habe sich im dritten Quartal verglichen mt dem ersten Halbjahr wieder beschleunigt, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das bringe Relx zurück auf die Spur eines angestrebten soliden vierprozentigen Wachstums im Gesamtjahr./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2019 / 17:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.