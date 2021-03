ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2085 Pence belassen. Den zurückgewonnenen Zeitschriften-Deal mit der University of California wertet Analyst Matthew Walker in einer am Mittwoch vorliegenden Studie positiv für den Medienkonzern./ajx/la