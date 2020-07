NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Die Aktien des Medienkonzerns gebe es derzeit mit einem 50-prozentigen Abschlag zu denen vergleichbarer Unternehmen, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Schwächeperiode bei den Messeaktivitäten sieht der Experte eine gute Kaufgelegenheit./tih/he