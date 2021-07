NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Relx nach Halbjahreszahlen von 2050 auf 2300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Medien- und Verlagshaus habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Kerngeschäft gewinne an Fahr und die Erholung im Messegeschäft laufe./mis/jha/