NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Relx nach Zahlen von 2840 auf 2710 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medienkonzern und Datenbankenanbieter sei im dritten Quartal aus eigener Kraft kräftig gewachsen, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei die Jahresprognose für die Sparte Legal (LexisNexis) angehoben worden. Das Kursziel senkte er jedoch wegen Wechselkursveränderungen und gestiegener Kapitalkosten./ck/he