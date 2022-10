NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Remy Cointreau nach einer Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Dort sei der Tenor von Vorsicht mit Blick auf das zweite Halbjahr gekennzeichnet gewesen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es zeichne sich eine Normalisierung der zuletzt hohen Nachfrage ab./bek/he