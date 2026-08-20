Renault Aktie
Marktkap. 8,45 Mrd. EURDiv. Rendite 6,21%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
AI Analyse
Renault Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Renault mit einem unveränderten Kursziel von 31,50 Euro von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analyst Henning Cosman begründete dies am Donnerstag mit dem starken Lauf der Aktien. Er lobte das Management und die Ziele für 2028, die um mehr als ein Viertel über den Markterwartungen lägen. Die Konkurrenz in Europa sei jedoch hart und es bedürfe immenser Einsparungen. Cosman kappte seine Prognosen bis 2028 und bevorzugt VW./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 19:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Renault Equal Weight
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
31,50 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
28,71 €
|Abst. Kursziel*:
9,72%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
28,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,50%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Renault S.A.
|08:01
|Renault Equal Weight
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|08:01
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|01.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|08:01
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG