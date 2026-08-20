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Renault Aktie

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Marktkap. 8,45 Mrd. EUR

Div. Rendite 6,21%
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AI Analyse

Barclays Capital

Renault Equal Weight

08:01 Uhr
Renault Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Renault S.A.
28,00 EUR -0,62 EUR -2,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Renault mit einem unveränderten Kursziel von 31,50 Euro von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Analyst Henning Cosman begründete dies am Donnerstag mit dem starken Lauf der Aktien. Er lobte das Management und die Ziele für 2028, die um mehr als ein Viertel über den Markterwartungen lägen. Die Konkurrenz in Europa sei jedoch hart und es bedürfe immenser Einsparungen. Cosman kappte seine Prognosen bis 2028 und bevorzugt VW./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 19:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Equal Weight

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
31,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
28,71 €		 Abst. Kursziel*:
9,72%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
28,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,50%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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