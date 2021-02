NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renault nach Vorlage der Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der operative Verlust des Autokonzerns sei deutlich besser als befürchtet ausgefallen, allerdings habe der Free Cashflow enttäuscht, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer ersten Reaktion am Freitag./ck/edh