NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Qualitativ habe es ermutigende Hinweise in der Entwicklung des zweiten Halbjahres gegeben, die die Ambitionen mit Blick auf eine Kehrtwende des Autobauers stützten, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/he