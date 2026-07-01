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Renault Aktie

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26,25 EUR +0,31 EUR +1,20 %
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Marktkap. 7,62 Mrd. EUR

Div. Rendite 6,21%
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ISIN FR0000131906

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Symbol RNSDF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Renault Hold

13:36 Uhr
Renault Hold
Aktie in diesem Artikel
Renault S.A.
26,25 EUR 0,31 EUR 1,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renault nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Halbjahreszahlen von 38 auf 34 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der französische Autobauer habe insgesamt konstruktive Botschaften gesendet, schrieb Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Das Management scheine auf einem guten Weg zu sein, die Bereiche, die unter seiner Kontrolle stünden, zu verbessern. So könnten die Kosten in der Produktentwicklung reduziert werden. Allerdings nehme der Wettbewerbsdruck in Europa insbesondere durch chinesische Autobauer zu, was zu strukturellem Margendruck führe./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 16:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Hold

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
26,23 €		 Abst. Kursziel*:
29,62%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
26,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,52%
Analyst Name:
Romain Gourvil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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