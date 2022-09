NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Renault von 25 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. 2022 werde ein richtig gutes Jahr für den Autobauer, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sei aber nicht die Zeit, um die bereits erholte Aktie zu kaufen. Sorgen macht er sich um die Gewinnentwicklung im kommenden Jahr./tih/zb