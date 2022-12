NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Daniel Roeska beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit den Nachhaltigkeits-Initiativen europäischer Autobauer. Sein Fazit lautet, dass die Zusammenstellung von Verantwortlichen und der Aufsichtsräte verbesserungswürdig ist. Investoren sollten hier eine Veränderung einfordern./tih/bek