NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Renault von 28 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das kommende Jahr werde angesichts der schwächelnden Nachfrage und weiter steigender Kosten schwierig bleiben, im Jahr 2024 könne der Modellzyklus des Autokonzerns aber für deutlichen Rückenwind sorgen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognose (EPS) für 2023./edh/ck