Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Renault von 42 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst George Galliers verwies als Grund in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf das japanische Goldman-Team und deren Kommentar zu Renaults Bündnispartner Nissan. Der japanische Autobauer sei wegen der Halbleiter-Knappheit und der steigenden Rohstoffpreise vorsichtig, was die kommenden zwölf Monate angehe. Dieser Gegenwind blase weltweit allen Autoherstellern entgegen. Da das Goldman-Team die Schätzungen für Nissan gekappt habe, sänken nun auch seine Prognosen für Renault bis 2023./ck/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2021 / 14:54 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.