NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Renault vor Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst George Galliers rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie wieder mit schwarzen Zahlen des französischen Autoherstellers. Verbesserungen bei den Preisen, den Kosten und der Produktpalette dürften Belastungen durch Rohstoffkosten und Wechselkurse mehr als ausgleichen./bek/edh