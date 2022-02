NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Renault nach einer Analysten- und Investorenveranstaltung zur Testfahrt des Megane E-Tech auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Es sei während des Treffens auch dargelegt worden, wie der Autobauer die angestrebten Einsparungen bei Investitionen sowie bei Forschung & Entwicklung in Höhe von 2 Milliarden Euro innerhalb von zwei statt wie zuvor avisiert von drei Jahren erreicht habe, schrieb Analyst George Galliers in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/jha/