NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Renault nach der Aussetzung der geschäftlichen Aktivität in Russland auf "Neutral" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Investoren dürften den Schritt erwartet haben, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im globalen Kontext spiele der russische Markt eine untergeordnete Rolle für den französischen Autobauer./bek/ck