NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Renault auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Autobauer habe mit seinen Halbjahreszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn die Margen nicht so stark seien wie die von VW oder Stellantis, sei die Geschäftsentwicklung sehr gut und zudem weitaus besser als erwartet verlaufen./ck/men