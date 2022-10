NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Renault nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Autobauer habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst George Galliers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Absatz und Verkaufspreise hätten sich gut entwickelt./mis/zb