NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Renault auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Analyst George Galliers nannte die strategischen Ziele des französischen Autobauers in einer am Dienstag vorliegenden Studie ambitioniert. Die für 2025 in Aussicht gestellte Profitabilität liege sowohl über der Markterwartung als auch über seiner Annahme./bek/gl