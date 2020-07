NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Halbjahreszahlen rückten näher und mit ihnen die Furcht vor einem hohen operativen Verlust (Ebit) und 7 Milliarden Euro an verbrauchter Liquidität, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das dürfte den Druck erhöhen, das Geschäft zu restrukturieren und die Kosten in der zweiten Jahreshälfte verstärkt anzugehen. Der Aktienpreis dürfte allerdings bei 20 Euro seien Boden gefunden haben und er sehe einiges Aufwärtspotenzial./ck/mis