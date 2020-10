NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault angesichts schon bekannter September-Absatzzahlen aus einigen europäischen Ländern auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi passte in einer am Freitag vorliegenden Studie bereits sein Modell für den französischen Autobauer an. Er bleibt bei seiner Ansicht, dass die Barmittelgenerierung im zweiten Halbjahr zum positiven Kurstreiber werden wird./tih/he