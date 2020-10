NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi geht nun in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem starken Barmittelfluss in der zweiten Jahreshälfte aus. Dies spiegele die Aktie des Autobauers noch immer nicht wider./ajx/mis