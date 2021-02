NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die etablierte und erfolgreiche Autobauer-Allianz Renault-Nissan wäre ein attraktiver Partner für Apple, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie unter Verweis auf Presseberichte, wonach der US-Technologiekonzern erste Gespräche mit Autoherstellern für den Bau eines eigenen, autonomen Fahrzeugs geführt hat. Auch Renault-Nissan würde von einer solchen Kooperation profitieren - insbesondere die Franzosen./gl/ajx