NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault nach zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Autobauers sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Unternehmen sei zurück in der Gewinnzone, die Restrukturierung zahle sich aus./mf/mis