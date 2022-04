NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Konzern habe stark abgeschnitten und mit dem Umsatz im Autogeschäft - bei Ausklammerung der Trennung von der russischen Beteiligung Avtovaz - die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Die solide Entwicklung der Preise und der Produktmix hätten die ungünstigen Marktbedingungen und den Absatzrückgang kompensiert./gl/mis