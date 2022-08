NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen (EPS) für den Autobauer an dessen Absatzzahlen für den Juli an./gl/he