NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. In der Autoindustrie dürften die verbleibenden vier Monate des Jahres von einer Erholung der weltweiten Fahrzeugproduktion, einer hohen Preissetzungsmacht bei Herstellern und Zulieferern sowie einem sehr ertragsstarken dritten Quartal geprägt sein, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Für Renault liegen seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2022 und 2023 über den Konsensschätzungen./edh/ajx