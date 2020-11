HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Renault von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, das Kursziel aber von 23 auf 25 Euro angehoben. "Mit Blick auf den negativen Newsflow und die umfangreichen Probleme in Renault-Konzern stufen wir die Renault-Aktie auf Verkaufen zurück", schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/edh