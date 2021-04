HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Renault nach Quartalszahlen von 32 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Nach zwei Jahren mit roten Zahlen sei der Autokonzern auch in das Jahr 2021 sehr schwach gestartet, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Renault stecke in einer der schwersten Krisen der letzten Jahrzehnte, und ein helfender Partner sei nicht in Sicht./edh/bek