RENK Aktie
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Marktkap. 3,71 Mrd. EURKGV 53,43 Div. Rendite 1,08%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
AI Analyse
RENK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Panzergetriebehersteller habe operativ solide abgeschnitten und insgesamt die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings habe der freie Barmittelzufluss enttäuscht./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Buy
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,67 €
|Abst. Kursziel*:
110,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
111,35%
|
Analyst Name:
Christophe Menard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|12:16
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
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|DZ BANK
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|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|RENK Kaufen
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|Warburg Research
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