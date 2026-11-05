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RENK Aktie

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Deutsche Bank AG

RENK Buy

12:16 Uhr
RENK Buy
Aktie in diesem Artikel
RENK
34,54 EUR -0,05 EUR -0,14%
Charts| News| Analysen
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Buy" belassen. Der Panzergetriebehersteller habe operativ solide abgeschnitten und insgesamt die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings habe der freie Barmittelzufluss enttäuscht./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Buy

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,67 €		 Abst. Kursziel*:
110,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
111,35%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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