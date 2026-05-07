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Marktkap. 5,44 Mrd. EUR

KGV 53,43 Div. Rendite 1,08%
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ISIN DE000RENK730

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Symbol RNKGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

RENK Buy

06.05.26
RENK Buy
Aktie in diesem Artikel
RENK
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Analyst George McWhirter lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung zu den Quartalszahlen vor allem den Auftragseingang und das operative Ergebnis des Panzergetriebeherstellers. Sowohl das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern im ersten Jahresviertel als auch der redkordhohe Auftragseingang seien besser als erwartet ausgefallen./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Buy

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,85 €		 Abst. Kursziel*:
38,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,19%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

07.05.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, buy
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