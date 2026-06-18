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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

RENK Buy

09:31 Uhr
RENK Buy
Aktie in diesem Artikel
RENK
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Besucherzahlen auf der diesjährigen Verteidigungsmesse Eurosatory in Paris, bei der Luftabwehr und unbemannte Systeme im Fokus gestanden hätten, seien nach seiner Einschätzung höher gewesen als vor zwei Jahren, schrieb George McWhirter am Donnerstagnachmittag. Das stehe etwas im Widerspruch zur schwachen Kursentwicklung der europäischen Branche seit Jahresbeginn. Nach Gesprächen mit 11 Unternehmen sei er nun für Renk und Vincorion positiver gestimmt. Günstige Bewertungen, ein starkes Gewinnwachstum und anstehende Kurstreiber böten im Sektor attraktive Einstiegsgelegenheiten. Wichtig seien der Nato-Gipfel am 7. und 8. Juli sowie Bestätigungen erwarteter Großaufträge./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Buy

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,79 €		 Abst. Kursziel*:
50,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,70%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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