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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

RENK Buy

11:41 Uhr
RENK Buy
Aktie in diesem Artikel
RENK
40,30 EUR 0,01 EUR 0,02%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Eine

Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. Als Profiteure der staatlichen Ausgabenpolitik seien Rheinmetall, Renk und OHB seine "Top Picks" im Luftfahrt-, Raumfahrt- und Rüstungssegment./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Buy

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,33 €		 Abst. Kursziel*:
78,51%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
78,66%
Analyst Name:
Chris Armstrong 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

11:41 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 RENK Buy Deutsche Bank AG
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EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, buy
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