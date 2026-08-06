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14:41 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Renk mit einem fairen Aktienwert von 64 Euro auf "Kaufen" belassen. Ein dynamischer Auftragseingang habe die Berechenbarkeit und das künftige Wachstum des Rüstungsunternehmens gestärkt, schrieb Holger Schmidt am Freitag in seiner Nachbetrachtung zum Quartalsbericht./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Kaufen

Unternehmen:
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52,18 €		 Abst. Kursziel*:
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Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
52,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
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68,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:41 RENK Kaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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