RENK Aktie
Marktkap. 4,85 Mrd. EURKGV 53,43 Div. Rendite 1,08%
WKN RENK73
ISIN DE000RENK730
Symbol RNKGF
RENK Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Renk mit einem fairen Aktienwert von 64 Euro auf "Kaufen" belassen. Ein dynamischer Auftragseingang habe die Berechenbarkeit und das künftige Wachstum des Rüstungsunternehmens gestärkt, schrieb Holger Schmidt am Freitag in seiner Nachbetrachtung zum Quartalsbericht./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RENK Group AG
Zusammenfassung: RENK Kaufen
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
52,18 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
52,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RENK
|14:41
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|12:06
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:41
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|12:06
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:41
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|12:06
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research