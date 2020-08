NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rheinmetall nach Halbjahreszahlen von 112 auf 111 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam bezeichnete in einer am Freitag vorliegenden Studie des Ausblick des Automobil- und Rüstungskonzerns als vorsichtig. Zudem dürfte die Restrukturierung Geld kosten, weshalb er das Kursziel leicht senkte./bek/he