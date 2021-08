NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 133 Euro belassen. Der Umsatz des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers liege um drei Prozent über seiner Schätzung, schrieb Analyst Chris Hallam in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Der operative Gewinn (Ebit) habe seine Annahme um sechs Prozent überboten./bek/ag