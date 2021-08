NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rheinmetall nach Halbjahreszahlen von 133 auf 134 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriekonzern habe wie erwartet in der Automobilzulieferung das stärkste Wachstum ausgewiesen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Freitag vorliegenden Studie. In diesen Geschäftssegmenten habe sich im wesentlichen auch die Profitabilität verbessert./bek/gl