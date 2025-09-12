DAX 23.698 +0,0%ESt50 5.391 +0,1%Top 10 Crypto 16,39 +0,0%Dow 45.834 -0,6%Nas 22.141 +0,4%Bitcoin 99.025 +0,6%Euro 1,1736 +0,0%Öl 67,14 +0,4%Gold 3.637 -0,2%
Heute im Fokus
DAX startet mit Gewinnen -- Asiens Börsen im Minus -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- BYD, Li Auto, NIO, CATL, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
Bei Analysten beliebt: RENK-Aktie sammelt weitere Kaufempfehlungen ein Bei Analysten beliebt: RENK-Aktie sammelt weitere Kaufempfehlungen ein
DAX mit stabilem Wochenstart: Was den Leitindex in dieser Woche bewegen könnte DAX mit stabilem Wochenstart: Was den Leitindex in dieser Woche bewegen könnte
Rheinmetall Aktie

1.935,00 EUR +44,00 EUR +2,33 %
STU
Marktkap. 87,01 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

Jefferies & Company Inc.

Rheinmetall Buy

09:06 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.935,00 EUR 44,00 EUR 2,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall angesichts der Übernahme des Schiffbauers NVL auf "Buy" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Chloe Lemarie hob in einer am Montag vorliegenden Studie zunächst hervor, dass über die vereinbarte Kaufsumme nichts mitgeteilt worden sei. Aus Gesprächen glaubt die Expertin zu wissen, dass NVL eine prozentual zweistellige Marge abwerfe und es die Ambition gebe, diese inklusive Synergien in den mittleren Zehnerbereich zu steigern. Auf dieser Basis geht sie ohne Berücksichtigung von Schulden von einem Übernahmepreis in der Spanne von 1,5 bis 2 Milliarden Euro aus./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
2.250,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.920,00 €		 Abst. Kursziel*:
17,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.935,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,28%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.077,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

09:06 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
12.09.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
12.09.25 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.25 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

