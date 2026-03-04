Rheinmetall Aktie
Marktkap. 76,69 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Waffenschmiede seien durchwachsen ausgefallen, die mittelfristigen Aussichten blieben aber stark, schrieb George McWhirter in seiner ersten Reaktion am Mittwoch./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
2.100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.558,50 €
|Abst. Kursziel*:
34,74%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.558,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,79%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.090,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|10:51
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:46
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
