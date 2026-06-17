DAX 25.114 +0,4%ESt50 6.330 +0,1%MSCI World 4.831 -0,1%Top 10 Crypto 8,1015 +0,0%Nas 26.518 +1,9%Bitcoin 54.625 -0,5%Euro 1,1464 +0,1%Öl 79,57 +0,4%Gold 4.165 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BMW 519000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX über 25.000 Punkten fest -- Nikkei mit Rekord -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall-CEO für Verbot von KI-Waffen -- tonies, VW, D-Wave, Halbleiteraktien, AIXTRON im Fokus
Top News
Großer Verfallstag: DAX gewinnt hinzu - 25.000-Punkte-Marke vorerst verteidigt Großer Verfallstag: DAX gewinnt hinzu - 25.000-Punkte-Marke vorerst verteidigt
AIXTRON-Aktie vor der nächsten Rally? Analyst sieht starkes Potenzial bis 2028 -Titel zieht an AIXTRON-Aktie vor der nächsten Rally? Analyst sieht starkes Potenzial bis 2028 -Titel zieht an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.201,00 EUR +28,20 EUR +2,40 %
STU
finanzen.net zero
Rheinmetall jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 54,46 Mrd. EUR

KGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rheinmetall Buy

09:31 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.201,00 EUR 28,20 EUR 2,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 1750 Euro belassen. Die Besucherzahlen auf der diesjährigen Verteidigungsmesse Eurosatory in Paris, bei der Luftabwehr und unbemannte Systeme im Fokus gestanden hätten, seien nach seiner Einschätzung höher gewesen als vor zwei Jahren, schrieb George McWhirter am Donnerstagnachmittag. Das stehe etwas im Widerspruch zur schwachen Kursentwicklung der europäischen Branche seit Jahresbeginn. Nach Gesprächen mit 11 Unternehmen sei er nun für Renk und Vincorion positiver gestimmt. Günstige Bewertungen, ein starkes Gewinnwachstum und anstehende Kurstreiber böten im Sektor attraktive Einstiegsgelegenheiten. Wichtig für die Branche seien der Nato-Gipfel am 7. und 8. Juli sowie die Bestätigung erwarteter Großaufträge./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2026 / 16:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
1.750,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.198,20 €		 Abst. Kursziel*:
46,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.201,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,71%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.847,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

09:31 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
22.05.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
21.05.26 Rheinmetall Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

dpa-afx Eindringliche Warnung Rheinmetall-Chef fordert KI-Regeln - Berenberg sieht weiteres Potenzial - auch Aktien von HENSOLDT & Co. legen zu Rheinmetall-Chef fordert KI-Regeln - Berenberg sieht weiteres Potenzial - auch Aktien von HENSOLDT & Co. legen zu
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 1750 Euro
finanzen.net Rheinmetall-Aktie: Buy-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
finanzen.net Rheinmetall-Aktie: short-Signal im Rheinmetall-Chart
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im DAX
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagvormittag gesucht
Financial Times Rheinmetall to partner with US satellite group to boost German intelligence capabilities
Korea Times Korean missile maker, Rheinmetall eye joint venture as Europe races to bolster air defenses
EQS Group EQS-Adhoc: Rheinmetall AG: Rheinmetall signs agreement to sell its automotive business and will focus entirely on its defence business in future
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: ATP Holding GmbH, buy
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: René Gansauge, buy
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Dr. Jutta Roosen-Grillo, buy
EQS Group EQS-DD: Rheinmetall AG: Armin Theodor Papperger, buy
RSS Feed
Rheinmetall AG zu myNews hinzufügen