Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall nach vorläufigen Jahreszahlen von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer habe insgesamt stark abgeschnitten und mit der guten operativen Ergebnis- sowie Barmittelentwicklung den leicht enttäuschenden Umsatz mehr als wettgemacht, schrieb Analyst George McWhirter in einer am Montag vorliegenden Studie. Für 2022 sieht er das Unternehmen gut aufgestellt./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2022 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.