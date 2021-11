Aktie in diesem Artikel Rheinmetall AG 86,62 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Rheinmetall nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal von 115 auf 121 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die überraschend gute Widerstandskraft des Autozulieferers und Rüstungskonzerns gegenüber den aktuellen Belastungsfaktoren dürfte auch im weiteren Jahresverlauf Bestand haben, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Montag vorliegenden Studie. Beide Geschäftsbereiche sollten zu steigenden Konzernmargen beitragen./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.