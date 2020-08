HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Rheinmetall nach Quartalszahlen von 70 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Autozulieferer und Rüstungskonzern sei infolge der Corona-Pandemie auf Ebit-Basis tief in die roten Zahlen gerutscht, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Defence-Sparte habe allerdings deutliches Wachstum verzeichnet./edh/bek