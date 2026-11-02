Rheinmetall Aktie
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Marktkap. 48,41 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
AI Analyse
Rheinmetall Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Hold" mit einem Kursziel von 1020 Euro belassen. Eine in einem Branchendienst kolportierte Verzögerung des Großauftrags des Bundes für Boxer-Radfahrzeuge würde ein Verfehlen des Auftragsziels von Rheinmetall für 2026 bedeuten, schrieb George McWhirter in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem würde der Free Cashflow mit bis zu rund drei Milliarden Euro belastet, wenn entsprechende Vorauszahlungen ausblieben./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Hold
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
1.020,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
1.003,20 €
|Abst. Kursziel*:
1,67%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
996,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,32%
|
Analyst Name:
George McWhirter
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.553,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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