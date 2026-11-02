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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rheinmetall Hold

13:06 Uhr
Rheinmetall Hold
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Hold" mit einem Kursziel von 1020 Euro belassen. Eine in einem Branchendienst kolportierte Verzögerung des Großauftrags des Bundes für Boxer-Radfahrzeuge würde ein Verfehlen des Auftragsziels von Rheinmetall für 2026 bedeuten, schrieb George McWhirter in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem würde der Free Cashflow mit bis zu rund drei Milliarden Euro belastet, wenn entsprechende Vorauszahlungen ausblieben./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Hold

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
1.020,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
1.003,20 €		 Abst. Kursziel*:
1,67%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
996,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,32%
Analyst Name:
George McWhirter 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.553,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

13:06 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Rheinmetall Buy UBS AG
19.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
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