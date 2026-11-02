Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Rheinmetall Hold

13:06 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Hold" mit einem Kursziel von 1020 Euro belassen. Eine in einem Branchendienst kolportierte Verzögerung des Großauftrags des Bundes für Boxer-Radfahrzeuge würde ein Verfehlen des Auftragsziels von Rheinmetall für 2026 bedeuten, schrieb George McWhirter in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem würde der Free Cashflow mit bis zu rund drei Milliarden Euro belastet, wenn entsprechende Vorauszahlungen ausblieben./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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