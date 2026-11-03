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RBC Capital Markets

Rheinmetall Outperform

20:56 Uhr
Rheinmetall Outperform
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rheinmetall nach vorläufigen Quartalszahlen und einer Prognosesenkung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Die gekürzten Jahresziele des Rüstungskonzerns lägen beim Ergebnis (Ebita) nun 8 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Colin Moody in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei negativ für die Anlegerstimmung, angesichts des gut 50-prozentigen Bewertungsabschlags zur Branche aber womöglich schon eingepreist. Moody geht weiter davon aus, dass Rheinmetall von der Wiederaufrüstung in Europa profitieren wird./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:38 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:38 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Outperform

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
1.600,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
950,50 €		 Abst. Kursziel*:
68,33%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
952,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,03%
Analyst Name:
Colin Moody 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.553,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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20:56 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
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02.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
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