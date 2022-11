NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall von 240 auf 265 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der geplante Zukauf von Expal Systems dürfte sehr positiv für den Rüstungskonzern und Autozulieferer sein, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob daher seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie von 2023 bis 2025 und entsprechend auch das Kursziel der Aktie an./ck/he