NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Der Luxuswarenkonzern habe die Erwartungen beim Umsatz erreicht, beim operativen Ergebnis aber verfehlt, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das hänge auch mit gestiegenen Vertriebskosten sowie mit den Entwicklungen bei YNAP zusammen. Daher sei noch nicht klar, inwieweit das Verfehlen der Gewinnerwartung auf Einmaleffekte zurückgehe./mis/ag