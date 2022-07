Aktie in diesem Artikel Richemont 95,64 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Der Uhren- und Schmuckkonzern habe starke Erlöskennziffern ausgewiesen, die seine Prognosen und die Konsensschätzungen übertroffen hätten, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/tih