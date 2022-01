Aktie in diesem Artikel Richemont 135,25 EUR

-0,84% Charts

News

Analysen

Richemont 135,25 EUR -0,84% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Richemont nach Zahlen von 169 auf 184 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das starke dritte Geschäftsquartal des Luxusgüterkonzerns sei erst der Anfang, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie hob ihre Gewinnerwartungen deutlich an. Allerdings zweifelten einige Anleger wohl an der Dauerhaftigkeit des positiven Geschäftstrends./mis/stk